Школьник с аллергией умер, когда в него бросили сыром

Один из виновных признался, что ожидал сыпи или максимум лихорадки. Фото: pixabay.com
Один из виновных признался, что ожидал сыпи или максимум лихорадки. Фото: pixabay.com

Мальчик испытал шок и скончался в больнице спустя 10 дней.

В Великобритании школьник с аллергией на молочные продукты умер, когда его одноклассник бросил в него кусочком сыра, сообщает DailyMail. Каранбир Сингх Щиима или Каран 13-ти лет страдал от астмы и экземы и не переносил глютен, пшеницу, орехи и яйца.

Сейчас в суде рассматривают дело о его смерти. По данным издания, Каран испытал анафилактический шок и умер спустя 10 дней.

Двое мальчиков давали показания по этому делу — один дал другому кусок сыра, а второй его бросил. Первый признался, что не знал, что сыр относится к молочным продуктам. Второй извинился перед родными и сказал, что не хотел никому навредить.

Кусок сыра был размером с клейкую бумажку для заметок и попал на шею Карана. Один из учеников признался, что подумал, что сыр может вызвать лихорадку или сыпь у мальчика, но ни в коем случае не предполагал, что ситуация настолько тяжела.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что британский комик умер после шутки про инсульт.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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