Британский комик пошутил про инсульт и умер

Бригада врачей подтвердила смерть Яна Когнито, которому исполнилось 60 лет.

Стендап-артист Ян Когнито скончался в возрасте 60 лет от сердечного приступа на сцене, сообщает Daily Mail. За 10 минут до того, как ему стало плохо, Когнито отпустил шутку про инсульт — предложил зрителям представить, что когда у него будет удар, он очнется и начнет говорить на валлийском диалекте. Не очнулся: комику вызвали “Скорую” и врачи подтвердили смерть.

Когнито получил премию Time Out как лучший комик в 1999-ом. Он был известен за то, что выходит на сцену с молотком, забивал гвоздь, вешал на него свое пальто и говорил: “Вы должны знать обо мне две вещи. Во-первых, мне вообще на все (наплевать). Во-вторых, у меня есть молоток”. Когнито имел противоречивую репутацию за оскорбления публики, но многие коллеги называли его в числе лучших комедиантов.

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