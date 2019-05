Лазарев сдал кровь перед Евровидением для определения национальности

Российский певец Сергей Лазарев сдал анализ крови перед предстоящим Евровидением-2019. Также он сообщил, что это должны сделать все участники.

Об этом Лазарев рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант», которая транслируется по Первому каналу.

Сергей Лазарев объяснил, что в этом году спонсором ежегодного международного музыкального конкурса является организация, которая занимается определением количества различных национальностей по крови. Другими словами, выясняет происхождение человека.

Все участники Евровидения-2019 давали письменное согласие на публикацию результатов исследования.

По мнению Лазарева, это делается для того, чтобы показать, что все мы едины.

В этом году музыкальный конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев будет представлять Россию уже во второй раз. В 2016 году он выступал с песней «You Are the Only One» и занял третье место.

