Кто поедет на Евровидение от России как жюри

Известен состав жюри. Фото: https://euroinvision.ru
Известен состав жюри. Фото: https://euroinvision.ru

В состав профессионального жюри от России на музыкальный конкурс Евровидение-2019 попали пять человек.

Ими стали дизайнер Игорь Гуляев, певицы Анастасия и Мария Толмачевы, композитор Лора Квинт и поэт-песенник Симон Осиашвили.

Известно, что ежегодный конкурс пройдет в этот раз в Тель-Авиве. Он будет идти с 14 по 18 мая 2019 года. Наше страну будет представлять певец Сергей Лазарев с песней «Scream». Данную композицию написал Филипп Киркоров в содействии с композитором из Греции Димитрисом Контопулосом.

Сергей Лазарев уже подставлял Россию на данном конкурсе в 2016 году и занял тогда третье место с песней «You’re the only one».

Сестры Толмачевы, которые поедут на Евровидение в качестве жюри, и сами участвовали в различных конкурсах. Например, они выиграли детское Евровидение в 2006 году.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что модель Playboy и лидер сатанинского культа заявила, что в ней течет кровь пришельцев.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Евровидение-2019 жюри Игорь Гуляев
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