Модель Playboy и лидер сатанинского культа заявила, что в ней течет кровь пришельцев

Ученые рассказали об этом Сабрине Саброк, когда узнали, что она резус-отрицательна.

Сабрина Саброк, аргентинская звезда фильмов “для взрослых “ и модель Playboy заявила, что в ее жилах течет кровь пришельцев, о чем она сообщила Daily Star.

По ее словам, она работала с учеными, которые сказали ей, что ее кровь не с планеты Земля. Есть теории, заявила Саброк, что пришельцы проводили эксперименты по “смешиванию ДНК” и “типа того” — как результат, некоторые люди имеют отрицательный резус-фактор.

Резус-фактор определяет наличие в группе крови антигенов — это играет свою роль в переливании крови и предотвращении генетических заболеваний. 85% европеоидных людей имеют положительный резус-фактор, 15% — отрицательный. Этим 15% можно переливать только “отрицательную” кровь.

Большинство ученых считают, что 15% населения с отрицательным резусом — мутация в ходе эволюции. Конспираторы уверены, что замешаны пришельцы.

Сабрина Саброк провела над собой свыше 50 пластических операций, считает себя медиумом и не так давно создала сатанинский культ под названием “Легион Саброк”. Она рассказала, что к этому ее побудило “что-то изнутри” — теперь она называет себя “Богиней Смерти” и “Ведьмой Сатаны”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в США запатентовали летающую тарелку.