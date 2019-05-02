В Ленобласти жители получат компенсацию за покупку оборудования для приема цифрового ТВ

В Ленинградской области продлили выплаты компенсации за покупку приставок для цифрового телевидения до декабря.

Теперь получить единовременную денежную выплату за покупку оборудования с конца 2018 года могут ветераны ВОВ, пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии, семьи, получающие ежемесячное пособие на детей, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Срок обращения на получение компенсации за покупку оборудования для цифрового ТВ продлевается с 1 июля по 2 декабря 2019 года, об этом сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Известно, что власти также планируют рассмотреть вопрос о получении права на денежную компенсацию гражданам, проживающих в квартирах и домах Ленобласти вне зоны охвата цифровым телевидением.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти пьяная женщина бегала голой по деревне и заявляла, что изнасилована.