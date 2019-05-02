В Ленобласти пьяная женщина бегала голой по деревне и заявляла, что изнасилована

Женщина много выпивала в этот день и накануне. Фото: pixabay

Женщина много выпивала в этот день и накануне. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе по улицам передвигалась голая женщина. Она заявляла, что стала жертвой изнасилования. Полицией проводится проверка по данному факту.

33-летняя потерпевшая рассказала, что неизвестный мужчина надругался над ней в квартире в деревне Лесколово в ночь с 30 апреля на 1 мая. Гражданка сообщила, что данный мужчина позвал ее в свою квартиру, опоил алкогольными напитками и изнасиловал. Женщина выбежала из квартиры без одежды. В квартире остались мобильный телефон Samsung и сумка с банковскими картами.

Потерпевшей дала платье и туфли незнакомая женщина, она же и отвезла её в полицию. Сообщается также, что в больнице никаких травм у пострадавшей обнаружено не было.

Правоохранительные органы проводят проверку. Известно, что мужчине на вид 35 лет, рост 165 см, одет в черную кофту с капюшоном, черные солнцезащитные очки и черные штаны, европейский тип лица, коротко стриженный, темные волосы, щетина, глаза темные. На щеке, шее и груди царапины.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что появились подробности об изнасиловании забеременевшей девочки в Гатчине.