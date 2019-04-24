Появились подробности об изнасиловании забеременевшей девочки в Гатчине

СК РФ по Ленобласти продолжает расследование уголовного дела об изнасиловании 38-летним мужчиной несовершеннолетней девочки в Гатчине.

Как ранее писала Gazeta.SPb, находясь по месту своего временного проживания в одной из деревень Гатчинского района Ленобласти, мужчина в течение года неоднократно насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы.

В настоящее время 12-летняя школьница пребывает под наблюдением врачей в перинатальной клинике. У нее установлена беременность на позднем сроке.

По данным следствия, педофил приехал в Россию из одной из азиатских республик на заработки, однако последнее время нигде не работал и находился на территории страны нелегально.

В среду, 24 апреля, рассмотрев ходатайство следователя СКР об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что азиат-нелегал год насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы.