Азиат-нелегал год насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы

38-летний гражданин одной из азиатских республик, на протяжении года неоднократно совершал изнасилование малолетней дочери своей сожительницы. Факт насилия длительное время умалчивался матерью ребенка, пока не стало известно о беременности девочки.

Об этом сообщает ГУ Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области

По предварительным данным, следователи установили, что мужчина нигде не работал и находился на территории России нелегально. Мать пострадавшей ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляя спиртными напитками.

Возбуждено уголовное дело по статье «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявления обвинения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что пенсионер изнасиловал 6-летнюю девочку на канале Грибоедова. Правоохранители выехали на место происшествия и задержали педофила. Открыто уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».