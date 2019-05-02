Подлодки «Старый Оскол» и «Краснодар» отправят на ремонт в Петербург

Скоро субмарины вернутся в родную гавань. Фото: Администрация Краснодара
Скоро субмарины вернутся в родную гавань. Фото: Администрация Краснодара

В конце 2020 года подводные лодки «Старый Оскол» и «Краснодар» отправятся на плановый ремонт в Петербурге. Именно там, на «Адмиралтейских верфях» они и были сконструированы.

Известно, что в прошлом месяце данные подводные судна Черноморского флота вошли в состав российского соединения и будут выполнять задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, заменив однотипные субмарины «Великий Новгород» и «Колпино».

Производство «Адмиралтейские верфи» входит в состав Объединенной судостроительной корпорации. На предприятии было построено шесть подводных субмарин для Черноморского флота. Из них три — «Ростов-на-Дону», «Великий Новгород» и «Колпино» — участвовали вооруженном конфликте в Сирии: с них не раз вылетали крылатые ракеты комплекса «Калибр», которые били по объектам сирийских террористов.

Интересно, что на субмарине «Краснодар» была проведена первая хирургическая операция под водой. Впервые в современной истории флота РФ подводнику удалили аппендикс прямо на борту подлодки, на глубине, не всплывая на поверхность.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на подлодке Черноморского флота впервые провели срочную медицинскую операцию.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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