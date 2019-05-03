В петербургском Планетарии откроется уличный лекторий

Лекции будут проводиться для все желающих бесплатно. Лекторий откроется при Планетарии №1, который находится в здании бывшего газгольдера.

Планетарий №1 находится на Обводном канале в Санкт-Петербурге. Первая лекция там пройдет уже 11 мая. Всего уличный лекторий будет вмещать в себя 40 человек.

Для создания новой площадки к зданию Планетария будет пристроен флигель, выполненный в футуристическом стиле. Там будут проводится лекции, основной темой которых станет искусство, архитектура, наука, техника и технологии и, разумеется, космос.

Для посещения лекции необходимо предварительно пройти регистрацию, но платить за вход не нужно.

Первое выступление пройдет уже 11 мая. Темой лекции станет искусство в жизни успешных личностей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге проводят квест «100 культурных закладок в 100 культурных местах».