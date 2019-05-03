На Международный фортепианный конкурс им. Натана Перельмана приехали пианисты из Донецка

Правоохранительные органы среагировали на звонок, который поступил из медицинского учреждения. Фото: https://vk.com/club32818700

Правоохранительные органы среагировали на звонок, который поступил из медицинского учреждения. Фото: https://vk.com/club32818700

Конкурс носит имя выдающегося музыканта, пианиста, профессора Ленинградской-Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова

В пятницу, 3 мая, в Петербурге стартовал третий по счету Международный фортепианный конкурс имени Натана Перельмана. В конкурсе примут участие пианисты от 6 до 25 лет. Об этом сообщает комитет по культуре Петербурга.

Открытие конкурса прошло в Охтинском центре эстетического воспитания. В этом году на участие в конкурсе подали заявки боле 100 участников из различных регионов России. Также желания участвовать в конкурсе высказали представители Республики Беларусь и Донецка.

Как отмечают в ведомстве, в конкурсе также примут участие студенты Московской и Санкт-Петербургской государственных консерваторий, Академии музыки им. Гнесиных, учащиеся детских музыкальных школ Петербурга.

Услышать конкурсантов можно будет 3, 4, 5, 6 мая в большом зале Охтинского центра эстетического воспитания. В заключительный день, 7 мая, пройдет церемония награждения и гала-концерт лауреатов.

Ознакомиться с программой и положением конкурса можно на официальном сайте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцы три дня смогут считать зубы львам.