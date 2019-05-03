В Петербурге эвакуируют ТРК “Балкания Nova”

Про эвакуацию сотрудников и посетителей сообщают очевидцы события.

Про эвакуацию торгово-развлекательного центра во Фрунзенском районе сообщили очевидцы события около 18:00. Точная причина эвакуации пока не сообщается.

“Эвакуация в Балкании Nova”, — сообщают свидетели события в Telegram/“Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”.

Напомним, что серия эвакуаций в торгово-развлекательны комплексах Петербурга “затихла” буквально недавно. Еще несколько недель назад из-за ложный сообщений о заминировании, эвакуировали школы, детские сады, торговые центры и даже суды Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге проходит массовая эвакуация школ