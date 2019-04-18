В Петербурге проходит массовая эвакуация школ

Как стало известно Gazeta.SPb в Санкт-Петербурге с утра проходит новая волна эвакуаций. Задело в очередной раз общеобразовательные учреждения.

Как сообщается на странице группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте» эвакуация проходит в следующих школах:

В школе №54 ученикам сказали приходить ко второму уроку. Школа расположена в доме 60 корпус 2 по улице Маршала Казакова;

В школе №200 объявлена эвакуация. Учреждение находится в доме 13 корпус 2 по улице Рихарда Зорге;

В школе №188 объявлена эвакуация. Здание школы расположено в доме 17 по улице Маршала Тухачевского;

В школе №247 эвакуация прошла успешно, дети выведены на стадион. Школа находится в доме 5 корпус 4 по Петергофскому шоссе;

В школе №110 объявлена эвакуация. Учреждение находится в доме 8 по Сиреневому бульвару.

В комментариях к посту пользователи пишут, что так же эвакуировали школы №394 и №264, в школе №72 детей отпустили домой.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге массово эвакуируют суды.