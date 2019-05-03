Мужской поступок: Петербуржец заявил полиции, что его жена хочет взорвать дом и их детей

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com

Такое заявление было озвучено мужчиной во время телефонного звонка в правоохранительные органы.

Звонок поступил из Калининского района Петербурга от местного жителя. Мужчина сообщил правоохранительным органам, что его жена хочет взорвать их дом, а также их совместных детей. Об этом пишет “Форпост Северо-Запад” со ссылкой на правоохранительные органы.

Стоит отметить, что дом, в котором проживает, по версии супруга, желающая взорвать дом и детей, находится на проспекте Культуры.

Спустя час звонившего задержали у одного из жилых домов на проспекте Культуры. Желающему подставить свою супругу оказался 43-летний гражданин. Разумеется, информация о заминировании дома была проверена, при осмотре помещений правоохранители не нашли бомб и взрывчатки.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге эвакуируют ТРК “Балкания Nova”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
калининский район происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужской поступок: Петербуржец заявил полиции, что его жена хочет взорвать ...
Зимние. Жаркие. Твои майские: петербуржцы делятся фотографиями майского снега
В Петербурге эвакуируют ТРК “Балкания Nova”
На Международный фортепианный конкурс им. Натана Перельмана приехали ...
В Ленобласти малыш попал в реанимацию после падения с кровати
Петербуржцы три дня смогут считать зубы львам
В Петербурге запустили проект “Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград”
Во Фрунзенском районе водитель вылетел с проезжей части и перевернулся на ...