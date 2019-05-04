Петербуржец умер от удара об кафельный пол

В городскую больницу доставили 40-летнего пациента с черепно-мозговой травмой. Его отец сообщил, что он упал сам.

В понедельник, 29 апреля, в городскую больницу Приморского района доставили мужчину в возрасте 40 лет. Пациента привезли около 10 часов утра из квартиры одного из домов по Стародеревенской улице.

Спустя почти 5 дней мужчина скончался. Об этом сотрудники больницы сообщили в 44 отделение полиции Санкт-Петербурга, пишет издание «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У пациента медицинские работники зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и ушей головного мозга. Мужчина ушел из жизни вчера, 3 мая, в 18:15 часов вечера.

Отец погибшего сообщил о том, что никто сына не бил, а он сам, будучи в трезвом уме, упал и ударился о кафельный пол.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге мужчина умер от переохлаждения в начале мая.