В Ленобласти водитель Лады врезался в дерево и погиб

В результате ДТП в Ленинградской области скончался мужчина. Он не справился с управлением и врезался в дерево на Ладе.

Страшная авария произошла около 7 вечера на 42-м километре автотрассы Заголодно — Ефимовский — Радогощь.

Известно, что за рулем автомобиля находился 44-летний мужчина.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на участке дороги в Бокситогорском районе и допустил наезд в дерево, комментируют в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм водитель скончался на месте. Двое пассажиров, находившихся в этот момент в автомобиле Лада получили серьезные травмы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в госпитале. Второй пассажир получил травмы средней тяжести совместимые с жизнью.

Работниками полиции на месте происшествия проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ленинградцы почтили память погибших в радиационных авариях и катастрофах.