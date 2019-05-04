Opel врезался в столб в Тосненском районе, водитель скончался

Пассажир Опеля находится в тяжелом состоянии. Фото: Дорожный инспектор. Санкт-Петербург / ВК
Пассажир Опеля находится в тяжелом состоянии. Фото: Дорожный инспектор. Санкт-Петербург / ВК

За один вечер в Ленобласти уже второй водитель погиб от столкновения. На этот раз автомобиль врезался в столб.

ДТП произошло около половины 9 вечера 4 мая в Тосненском районе на 72-м километре трассы Павлово — Мга — Шапки — Любань — Оредеж — Луга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области за рулем находился 34-летний гражданин. Находясь за рулем Opel Vectra не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина врезалась в опору ЛЭП. Произошло опрокидывание автотранспортного средства на крышу.

В автомобиле вместе с погибшим водителем находился 28-летний молодой человек. Пассажир находится в тяжелом состояниии.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают полицейские, проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти водитель Лады врезался в дерево и погиб.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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