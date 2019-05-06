Утку-мандаринку из Красной книги заметили в Колпино

Мандаринка уже на ровне с другими борется за еду. Фото: Вечерний Металлострой / ВК

Мандаринка уже на ровне с другими борется за еду. Фото: Вечерний Металлострой / ВК

Редкую утку, занесенную в Красную книгу, местные жители обнаружили в пруду Металлостроя.

Краснокнижная утка прибилась к стае обычных пернатых в Петербурге. Она стала плавать в из прудов Колпинского района в поселке Металлострой.

Птичку сфотографировали очевидцы и вылолжили фото в соцсети. Известно, что редкая утка прилетела к петербуржским птичкам «со своим самоваром»: она уже вовсю борется с ними за пищу.

Пока неизвестно, как утка-мандаринка, обычно обитающая на Дальнем Востоке оказалась в Санкт-Петербурге.

Отметим, что орнитологи не советуют кормить уток в пруду хлебобулочными изделиями. Предпочтительнее угощать пернатых друзей крупами и семечками.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге догхантеры разбрасывают отраву для собак.