В Пушкине нашли сумку с расчлененным трупом внутри

Хозяйственная сумка с остатками тела мужчины была найдена в заброшенном доме на Павловском шоссе в Пушкинском районе Петербурга.

По данным местных СМИ, труп принадлежит мужчине, возраст которого установить не удалось. Тело передано в морг для проведения экспертизы.

Сообщается, что полиция задержала троих подозреваемых в совершении данного преступления —мужчин 1986, 1972 и 1966 года рождения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что 50-летний житель поселка Вырица Гатчинского района Ленобласти отправиться за решетку на 16, 5 лет сразу по двум статьям УК РФ. Он обвиняется в убийстве двух человек (ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ).