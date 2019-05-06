В Петербурге женщина вонзила нож в грудь своего мужа

Скорая помощь. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
Скорая помощь. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во время пьяной ссоры со своим мужем 45-летняя женщина не нашла более действенных аргументов, чем вогнать нож в грудную клетку мужчины.

Инцидент случился 5 мая в квартире дома № 33 по Тихорецкому проспекту Калининского района Петербурга.

56-летний пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Женщина задержана на месте происшествия и доставлена в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Пушкине нашли сумку с расчлененным трупом внутри. Хозяйственная сумка с остатками тела мужчины была найдена в заброшенном доме на Павловском шоссе в Пушкинском районе Петербурга. Тело передано в морг для проведения экспертизы.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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