В Петербурге женщина вонзила нож в грудь своего мужа

Во время пьяной ссоры со своим мужем 45-летняя женщина не нашла более действенных аргументов, чем вогнать нож в грудную клетку мужчины.
Инцидент случился 5 мая в квартире дома № 33 по Тихорецкому проспекту Калининского района Петербурга.
56-летний пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Женщина задержана на месте происшествия и доставлена в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Пушкине нашли сумку с расчлененным трупом внутри. Хозяйственная сумка с остатками тела мужчины была найдена в заброшенном доме на Павловском шоссе в Пушкинском районе Петербурга. Тело передано в морг для проведения экспертизы.