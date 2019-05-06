В Петербурге за 2019 год планируют расселить 3 тысяч коммуналок

В Северной столице сейчас 69 тысяч коммунальных квартир. За этот год власти планируют расселить 3 тысячи коммуналок и предоставить гражданам социальные выплаты на сумму 2,7 млрд. рублей.

Расселять будут по целевой программе 2008 года «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге». Всего же в городе 69 тысяч коммуналок, где живут сейчас 229 тысяч семей, 81 тысяча из которых состоит на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

В пресс-службе жилищного комитета Смольного заявили, что рассчитывать на поддержку программы могут только те семьи, которые состоят на жилищном учете. При чем, первоочередное право на оказание содействия имеют граждане уже длительное время состоящие на жилищном учете, говорится в сообщении.

Интересно, что в прошлом году свои жилищные условия улучшили более 8 тысяч семей, было расселено 3,7 тыс. коммунальных квартир.

Всего за 11 лет действующей программы помогли 106 тысяч семьям и расселили 47 тысяч коммуналок, и еще 29,5 тысяч семей получили социальные выплаты.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что власти Крыма отказывают пускать Зеленского в его квартиру.