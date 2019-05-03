Власти Крыма отказывают пускать Зеленского в его квартиру

Так будет продолжаться до тех пор, пока избранный президент Украины не признает полуостров российской территорией.

Об этом стало известно сегодня, третьего мая. Владимира Зеленского не хотят пускать в его квартиру, которая находится в жилом комплексе «Император» рядом с «Ласточкиным Гнездом». Уточняется, что она была приобретена супругой политика в 2013 году.

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс уверяет, что у лидера Украины есть только один вариант попасть в свое жилье – признать Крым российским, а не украинским. При этом политик отметил, что Зеленского с радостью в таком случае примут как дорогого гостя – его пригласили отдохнуть на полуострове, чтобы он понял, как крымчане рады воссоединению с Россией.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что опубликованы официальные итоги выборов на Украине – Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей. Он займет свой пост уже 19 мая после инаугурации.