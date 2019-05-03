Опубликованы официальные итоги выборов на Украине

Шоумен Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов в Украине.

Теперь он официально назван избранным президентом Украины по результатам голосования. Итоги президентских выборов были обнародованы в официальной газете «Правительственный курьер».

Инаугурация избранного президента должна произойти в течение 30 дней после объявления результатов Центральной избирательной комиссией и публикаций в официальных СМИ.

Точная дата предстоящей инаугурации будет объявлена в соответствующем постановлении.

В уведомлении на сайте официальной газеты говорится, что итоги повторного голосования, которое прошло 21 апреля этого года, позволяют назвать избранным президентом Украины Владимира Зеленского.

По данным ЦИК Украины Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владимир Зеленский сказал, что из общего у России и Украины теперь только граница.