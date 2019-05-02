Зеленский сказал, что из общего у России и Украины теперь только граница

По мнению президента Украины, у России и страны, находившейся в составе СССР, нет ничего общего. Фото: pixabay

По мнению президента Украины, у России и страны, находившейся в составе СССР, нет ничего общего. Фото: pixabay

Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Facebook о том, что Россию и Украину ничего не объединяет, кроме государственной границы.

«2295 километров и 400 метров «общего». И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть» — пишет Зеленский.

Он утверждает, что таким положение вещей стало после агрессии на Донбассе, присоединения Крыма, недавнего указа об упрощенной выдаче украинцам российского гражданства и других конфликтных ситуациях между двумя некогда «братскими» государствами.

«…И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски «общего», — написал Зеленский в четверг на своей странице в соцсети.

ЦИК Украины сообщает, что Владимир Зеленский победил во втором туре выборов в президенты, получив 73,22% поддержки народа. Петр Порошенко набрал 24,45%.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Ксения Собчак рассказала, что сидела на коленках у Зеленского.