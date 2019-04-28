Ксения Собчак рассказала, что сидела на коленках у Зеленского

Кандидат в президенты, скандальная телеведущая, а ныне блогер на Ютуб — Ксения Собчак похвастала, что в прошлом работала вместе с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

В своем Инстаграм-аккаунте Ксения Анатольевна Собчак рассказала, что в свое время успела посидеть на коленях у нынешнего президента Украины. Дело в том, что они снимались в одном проекте для СТС.

«Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента!», — написала Ксения под видео, на котором она действительно сидит рядом с Зеленским. Также она поздравила Украину с «новым молодым президентом».

Напомним, Владимир Зеленский победил на выборах, состоявшихся на Украине неделю назад. Он набрал более 70% голосов и обошел Петра Порошенко.

Также ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленский ответил на идею Путина о паспортах для украинцев.