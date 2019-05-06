В Петербурге появится экскурсионный ретро-автобус

Автобус был популярен в 90-е. Фото: «Пассажиравтотранс»

Автобус был популярен в 90-е. Фото: «Пассажиравтотранс»

С 10 мая по Северной столице начнет курсировать ретро-автобус. Пассажиры смогут не только прокатиться на легендарном ЛАЗ-699Р, но и послушать экскурсию о городе.

Новый проект под кодовым названием «Ленинградский автобус» подготовили «Пассажиравтотранс» совместно с группой компаний «Серебряное Кольцо». Идея проекта в том, что жители и гости Санкт-Петербурга смогут не только послушать историю города от экскурсовода, но еще и окунуться в ретро-атмосферу, покатавшись на старинном автобусе ЛАЗ-699Р.

Экскурсионные туры на таком необычном виде транспорта стартуют 10 мая, сообщает ГУП «Пассажиравтотранс». Обзорные экскурсии на ретро-автобусе будут проходить еженедельно.

Автобус ЛАЗ-699Р эксплуатировался до конца 1990-х годов на маршрутах по Ленинграду и области.

Известно, что проект реализуется во исполнение поручений вице-губернатора О.А. Маркова для повышения туристической привлекательности Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге ветераны смогут ездить на трамваях и троллейбусах бесплатно в честь 9 мая.