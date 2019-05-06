В Петербурге ветераны смогут ездить на трамваях и троллейбусах бесплатно в честь 9 мая

Проезд возможен при предоставлении специального документа. Фото: pixabay
Проезд возможен при предоставлении специального документа. Фото: pixabay

Проезд для пожилых людей будет абсолютно бесплатным 7, 8 и 9 мая в честь Великой Победы. Ветераны ВОВ и пережившие блокаду смогут воспользоваться услугами трамваями и троллейбусами.

По данным СПб ГУП «Горэлектротранс», рассчитывать на бесплатный проезд на трамваях и троллейбусах предоставляется ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, независимо от их гражданства и места жительства.

7, 8 и 9 мая право на бесплатный проезд получат все. Дано оно будет по предъявлению удостоверения инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной войны, или удостоверения к медали «За оборону Ленинграда», удостоверения к знаку «Жителю блокадного Ленинграда», удостоверения о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пенсионерам из Австралии по ошибке прислали 20 кг наркотиков.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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