В Петербурге ветераны смогут ездить на трамваях и троллейбусах бесплатно в честь 9 мая

Проезд для пожилых людей будет абсолютно бесплатным 7, 8 и 9 мая в честь Великой Победы. Ветераны ВОВ и пережившие блокаду смогут воспользоваться услугами трамваями и троллейбусами.

По данным СПб ГУП «Горэлектротранс», рассчитывать на бесплатный проезд на трамваях и троллейбусах предоставляется ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, независимо от их гражданства и места жительства.

7, 8 и 9 мая право на бесплатный проезд получат все. Дано оно будет по предъявлению удостоверения инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной войны, или удостоверения к медали «За оборону Ленинграда», удостоверения к знаку «Жителю блокадного Ленинграда», удостоверения о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пенсионерам из Австралии по ошибке прислали 20 кг наркотиков.