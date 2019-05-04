Пенсионерам из Австралии по ошибке прислали 20 кг наркотиков

Если бы в мире была учреждена премия «Наркокурьер. Провал года», то ее несомненно получил бы неизвестный злоумышленник, отправивший посылку с 20 килограммами метамфетамина не по тому адресу.

Как сообщает телеканал 9 News, пенсионеры из пригорода Мельбурна в Австралии первого мая получили посылку, открыв которую супруги были сильно удивлены ее содержимым. Внутри коробки лежали пакеты с белым порошком. Пенсионеры немедля вызвали полицию.

Правоохранители с юмором отнеслись к происшествию. Оказалось, что партия весом 20 килограмм стоимостью в 10 миллионов долларов предназначалась для местного жителя Чжилина Ма. Во время обыска в его доме полицейские нашли еще 20 килограммов этого же наркотика.

Полиция Австралии потребовала обеспечить безопасность пенсионеров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Центробанке Эстонии лежит один слиток золота.