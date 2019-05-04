В Центробанке Эстонии лежит один слиток золота

Один слиток весит 11 килограмм. Фото: Pixabay
Один слиток весит 11 килограмм. Фото: Pixabay

Он весит 11 килограмм.

Об этом стало известно третьего мая. Обо всем рассказал представитель эстонского Центробанка Фабио Филипоцци. Он отметил, что стоимость золотого запаса Эстонии оценивается в 500 тысяч евро. Также уточняется, что хранящийся в Центробанке слиток недостаточно чист для того, чтобы его можно было продать. Получается, что он практически бесполезен.

Дело в том, объясняет Филипоцци, что в результате распада Советского Союза весь запас золота страна вложила в облигации и акции. Часть золотых слитков хранится сейчас в иностранных банках, передает портал ERR.

Напоминаем, в 2019 году России закупила золота больше всех остальных стран. Есть мнение, что благодаря этому государство станет менее зависимым от санкций других стран.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что грабителя, снявшего золото с женщины, задержали через неделю.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
центробанк эстония
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