В Центробанке Эстонии лежит один слиток золота

Он весит 11 килограмм.
Об этом стало известно третьего мая. Обо всем рассказал представитель эстонского Центробанка Фабио Филипоцци. Он отметил, что стоимость золотого запаса Эстонии оценивается в 500 тысяч евро. Также уточняется, что хранящийся в Центробанке слиток недостаточно чист для того, чтобы его можно было продать. Получается, что он практически бесполезен.
Дело в том, объясняет Филипоцци, что в результате распада Советского Союза весь запас золота страна вложила в облигации и акции. Часть золотых слитков хранится сейчас в иностранных банках, передает портал ERR.
Напоминаем, в 2019 году России закупила золота больше всех остальных стран. Есть мнение, что благодаря этому государство станет менее зависимым от санкций других стран.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что грабителя, снявшего золото с женщины, задержали через неделю.