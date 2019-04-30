Грабителя, снявшего золото с женщины, задержали через неделю

В полиции не уточняют, удалось ли вернуть похищенное. Фото: pixabay.com

В полиции не уточняют, удалось ли вернуть похищенное. Фото: pixabay.com

Мужчина напал на жертву в Петро-Славянке и скрылся на автомобиле.

Неделю назад жительница Санкт-Петербурга заявила полиции, что ее ограбил неизвестный в поселке Петро-Славянка, сообщили Gazeta.SPb в полиции Санкт-Петербурга 30 апреля. Сейчас полицейские сообщают, что задержали предполагаемого нападавшего.

Женщина средних лет сообщила, что мужчина напал на нее на улице Коммунаров в Колпинском районе Петербурга. Он силой отнял у нее телефон, золотые украшения и скрылся с места преступления на машине — это произошло 22 апреля, передают в МВД Петербурга.

Вчера полицейские Санкт-Петерурга задержали мужчину, ровесника женщины, которого подозревают в грабеже. Уголовное дело уже возбуждено — судя по статье, которую вменяют подозреваемому, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге поймали мигранта в розыске.