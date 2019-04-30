Мигранта, которого искали за убийства с 2007 года, поймали в Петербурге

В задержании участвовали сотрудники сразу нескольких ведомств.

В понедельник в Санкт-Петербурге задержали мужчину в межгосударственном розыске за убийство, сообщили Gazeta.SPb в МВД Петербурга 30 апреля.

В задержании участвовали сразу несколько ведомств: оперативники уголовного розыска, Росгвардия Санкт-Петербурга, сотрудники ГИБДД по городу и Ленобласти. При этом петербургские правоохранительные органы взаимодействовали с представителями МВД Кыргызской Республики в РФ, откуда, судя по всему, преступник родом.

Мужчину захватили в доме на улице Кораблестроителей. Его обвиняют в убийстве двух и более лиц, которые он, по версии следствия, совершил еще в 2007 году у себя на родине. Сейчас ему 37 — то есть на момент преступления, ему было только 25 лет. Задержанного доставили в отдел полиции на Васильевском острове Петербурга, сообщили в МВД.

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