В Выборге средь бела дня избили и чуть не застрелили коллектора

К счастью, пострадавший остался в живых.

Инцидент случился сегодня, 29 апреля, недалеко от торгового центра «Кубус». По предварительным данным, на выборжанина напали как минимум два человека. Они стреляли в горожанина из травматического и газового оружия. На этом преступники не остановились – после они принялись избивать свою жертву на глазах у прохожих. В результате мужчину госпитализировали с ранениями легкого и ног. Есть мнение, что пострадавший занимается коллекторской деятельностью, передает 47news, ссылаясь на источники в правоохранительных органах Ленинградской области.

Что стало причиной для разборок – непонятно. Скорее всего, конфликт как-то связан с деятельностью пострадавшего. Пока что более никаких официальных данных не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что под Казанью мужчина пришел в собачий приют и расстрелял питомцев. Погибло шесть собак.