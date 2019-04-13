Под Казанью мужчина пришел в собачий приют и расстрелял питомцев

Мужчина пришел в приют с ружьем, открыл огонь и убил 6 собак. Фото: Telegram-канал Mash

Мужчина пришел в приют с ружьем, открыл огонь и убил 6 собак. Фото: Telegram-канал Mash

Зверскую жестокость злоумышленник решил выместить на подопечных частного приюта. В итоге происшествия погибли 6 собак.

Инцидент произошел еще 6 апреля, однако выяснение всех обстоятельств происшествия и поиск мужчины продолжаются. Инцидент произошел в частном приюте под Казанью. Об этом пишут в Telegram-канале Mash.

На территории частного приюта всего находилось 40 собак. Хозяйка подбирает бездомных животных и ухаживает за ними.

Однако 6 апреля неизвестный решил застрелить питомцев. Мужчина пришел в приют с ружьем, открыл огонь и убил 6 собак. Ещё троим удалось выжить, сейчас они проходят дорогое лечение.

Полиция ищет убийцу и допрашивает свидетелей. Надеемся, что обязательно найдёт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в столице известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу.