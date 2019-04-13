В столице известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу

Правозащитника задержали, против него уже возбудили уголовное дело. Фото: https://vk.com/pavel5

Правозащитника задержали, против него уже возбудили уголовное дело. Фото: https://vk.com/pavel5

Павел Пятницкий стрелял на Цветном бульваре из машины. Было совершено несколько выстрелов.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий после происшествия был задержан правоохранительными органами. Причиной задержания стало неадекватное поведение правозащитника. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выстрелы были произведены из травматического пистоле из машины. Агентство уточняет, что мужчина произвел несколько выстрелов.

Пострадали ли кто-нибудь в результате стрельбы не сообщается.

Правозащитника задержали, против него уже возбудили уголовное дело.

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