В столице известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу

Правозащитника задержали, против него уже возбудили уголовное дело. Фото: https://vk.com/pavel5
Правозащитника задержали, против него уже возбудили уголовное дело. Фото: https://vk.com/pavel5

Павел Пятницкий стрелял на Цветном бульваре из машины. Было совершено несколько выстрелов.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий после происшествия был задержан правоохранительными органами. Причиной задержания стало неадекватное поведение правозащитника. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выстрелы были произведены из травматического пистоле из машины. Агентство уточняет, что мужчина произвел несколько выстрелов.

Пострадали ли кто-нибудь в результате стрельбы не сообщается.

Правозащитника задержали, против него уже возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подросток из Киришей, пытавшийся зарезать бабушку, задержан.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
москва происшествие Пятницкий
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