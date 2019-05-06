Что будет вместо «Зенита»: градозащитник о застройке территории у Чесменского дворца

Исполняющий обязанности руководителя Группы ЭРА, консультант движения «Защитим Чесменский дворец», Николай Лаврентьев в интервью Gazeta.SPb рассказал о более чем десятилетней защите территории рядом с Чесменским дворцом от застройки.

В чем, на ваш взгляд, ценность Чесменского дворца для Петербурга?

Этот дворец был возведён как путевой по приказу императрицы Екатерины II. Несмотря на то, что Чесменский дворец (а Чесменскому сражению он не был посвящён изначально, это название ему было дано через несколько лет после его строительства) был возведён в отдалении от Московской дороги – путь в царские летние резиденции Царское Село, Павловск и старую столицу Москву, — сохранившиеся описания и исторические изображения свидетельствуют, что вид на дворец всегда открывался с дороги.

И только в 1961 году было построено здание кинотеатра «Зенит», который перекрыл вид на дворец с Московского проспекта.

Уникальность Чесменского дворца в том, что это сохранившаяся подлинная неоготическая постройка путевого дворца. В 1830-е годы дворец перестроен в богадельню, при этом применён очень интересный приём. Архитектор Штауберт перестроил дворец, практически не затронув его основной части. Он пристроил в виде звезды по трём углам дополнительных корпуса — получилась трёхлопастная звезда в плане. Дворец — несомненный архитектурный шедевр, который сохранился в сильно изменившемся окружении. Тем не менее, вид на дворец большинство советских зодчих сохранили, устроив сквер и открытое пространство между дворцом и Московским проспектом.

Как все пришло к тому, что Чесменский дворец стало нужно защищать?

История защиты застройки территории рядом с Чесменским дворцом тянется с 2008 года. Вопрос касается прежде всего не физической угрозы Чесменскому дворцу как зданию (хотя строительство вблизи него может повлиять и на сохранность конструкций самого здания дворца). Речь о влиянии на дворец с другой точки зрения. Строительство изменит бассейн визуальное восприятие дворца как архитектурной доминанты.

В «лихие» 1990-е годы началась приватизация и кинотеатр «Зенит» был приватизирован структурами бизнесмена Вагифа Мамишева. Как раз в это же время для Санкт-Петербурга был разработан Проект зон охраны 2008 года, который предусматривал, что на месте бывшего кинотеатра будет охранная зона с режимом, запрещающим застройку.

Однако, когда Проект зон охраны 2008 году вносился в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга для участка бывшего кинотеатра в проекте Закона вместо охранной зоны нарисовали зону регулирования застройки (ЗРЗ) с максимальной высотой в 125 м.

В таком виде Закон был принят и вступил в силу, хотя это изменение не было согласовано с федеральным органом охраны памятников – Росохранкультурой. Тогда же появился проект строительства 125-метрового небоскрёба на месте кинотеатра, который разработал архитектор Рафаэль Даянов (сейчас этот проект в изменённом виде реализован около станции метро «Электросила»). Однако, многие осудили такие действия застройщиков, архитекторов и власти.

Как градозащитники начали борьбу за территорию у Чесменского дворца? И каких успехов удалось достичь?

В 2010 году группа градозащитников (РОО «Охтинская Дуга» и депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Ковалёв) оспорили изменение охранной зоны на ЗРЗ, а также разрешение на отклонение до высоты в 125 м. Санкт-Петербургский городской суд, а затем Верховный Суд РФ, признали незаконным изменение зоны без согласования с федеральным органом охраны памятников. Строительство на участке сделалось невозможным.

Но в 2014 г. архитектор Никита Явейн смог вновь продавить для участка бывшего кинотеатра зону ЗРЗ, но уже с высотой в 23 м. Несмотря на многочисленные обращения жителей и градозащитников, в таком виде Закон был согласован Министерством культуры РФ и принят Законодательным Собранием СПб. В ноябре 2015 года было получено разрешение на строительство дома, который фактически имел высоту в 25,5 м.

Защитники дворца (жители при участии Группы ЭРА и РОО «Охтинская Дуга») снова обратились в суд. В процессе оспаривания разрешения у участка дважды сменился владелец и участок от структур Мамишева перешёл к ООО «Сэтл Сити», менялись и разрешения на строительство. В марте 2017 года Куйбышевский суд отказал в иске, однако по апелляционной жалобе Горсуд СПб в ноябре 2017 признал разрешение незаконным. Основанием к этому явилось то, что запроектированное здание превышало высоту в 23 м примерно на 2,5 м за счёт высотных акцентов, которые запрещены федеральным законодательством.

Далее застройщик подал вначале кассационную жалобу, а затем заявление о пересмотре решения Горсуда СПб по новым обстоятельствам. Суть сводилась к тому, что в сентябре 2017 года Верховный Суд РФ по иску группы градозащитников из Группы ЭРА и РОО «Охтинская Дуга» признал незаконным возможность превышения высоты в Петербурге для высотных акцентов, поскольку эти акценты не предусмотрены федеральным законодательством. Части Закона Санкт-Петербурга были признаны Верховным Судом незаконными с момента принятия Закона.

В январе 2018 года Верховный Суд изменил своё решение и указал, что признаёт акценты недействующими с момента принятия определения, то есть с сентября 2017 года. Это и явилось для Сэтл Сити новыми обстоятельствами, хотя Горсуд СПб в своём решении от ноября 2017 года не основывался на решении Верховного Суда, а лишь только указал, что позиции о недопустимости использования высотных акцентов придерживается и Верховный Суд.

Тем не менее летом 2018 года решение от ноября 2017 было Горсудом СПб пересмотрено. Было принято решение признать разрешение законным. Попытки оспорить это решение в кассационной инстанции со стороны граждан ничем положительным не закончились.

Возможно ли строительство около Чесменского дворца сейчас?

В настоящее время застройщик может вести работы. Однако, в ноябре 2018 года Министр культуры РФ Владимир Мединский направил врио губернатора Беглову письмо, в которым со ссылкой на позицию Национального комитета ИКОМОС, Россия просил пересмотреть это строительство и изменить местное законодательство с тем, чтобы снизить негативное влияние на выдающуюся универсальную ценность компонента «Московская дорога» объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанным с ним группы памятников». Но, насколько нам известно, это письмо проигнорировано местными властями.

Кроме того, возможно, какую-то позицию относительно строительства у дворца выскажет Международный ИКОМОС и Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО, куда направлена документация, которая обосновывает возможность застройки (от Министерства культуры), а также документация, которая против застройки (от защитников дворца).

Что планируют сейчас возвести у Чесменского дворца? Кто «за» строительство, а кто «против»?

Сейчас действует разрешение на строительство элитного жилого дома выстой 25,5 м на месте кинотеатра «Зенит», которое выдано ООО «Сэтл Сити».

Против строительства выступает несколько градозащитных объединений и местные жители, проживающие в непосредственной близости от предполагаемой стройки. За строительство выступает ООО «Сэтл Сити» и некоторые эксперты, которые сделали заключения о возможности застройки, в первую очередь, архитектор Никита Явейн (самый последний фасад планируемого дома, который нам показывали, его авторства), а также Игорь Пасечник и его команда из ООО «НИПИ Спецреставрация» (они также сделали одобрительное заключение на застройку территории вокруг Пулковской обсерватории).

Как повлияет на Чесменский дворец окружающая застройка?

В настоящее время с Московского проспекта имеется вид на дворец – на его центральную часть и на один из флигелей, который был построен в 1830-е годы. Строительство здания рядом с дворцом – примерно в 40 метрах от него – закроет вид на дворец с Московского проспекта. Кроме того, новое здание будет диссонировать с дворцом, так как превышает размеры не только здания снесённого кинотеатра, но и сам дворец.

Кроме того, по мнению генерального директора ООО «ПИ Геореконструкция», координатора Санкт- Петербургской комиссии по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям А. Шашкина недопустимое воздействие может быть оказано на конструкции Чесменского дворца. Иными словами, в случае реализации решений, предусмотренных проектом строительства жилого дома, показал, риски повреждения дворца высоки.

В чем проблема застройки территории около Чесменского дворца?

Сам по себе участок зоны регулирования застройки в виде островка в охранной зоне делает бессмысленной всю охранную зону между запроектированным домом и Московским проспектом. И также вокруг запроектированного дома, так как сквер и улицу Гастелло и так не планируется застраивать.

Нарушается концентрический принцип установления зон охраны вокруг памятников: сначала зона со строгим режимом (ОЗ), а только после неё зона с менее строгим режимом (ЗРЗ). В случае с Чесменским дворцом – вокруг дворца установлена сплошная охранная зона (ОЗ) со строим режимом, но посреди неё имеется небольшой участок зоны регулирования застройки (ЗРЗ) с возможностью застройки, который выделен только для участка бывшего кинотеатра «Зенит».

В перспективе, если градозащитники перестанут бороться за Чесменский дворец, то могут ли его снести?

Дворец является объектом культурного наследия федерального значения, сносить его запрещает закон. Однако, не исключено, что возможны повреждения здания дворца в том случае, если стройка будет начата.

Какие меры по защите Чесменского дворца вы будете реализовывать дальше?

Те меры, которые будет возможно нам реализовать в рамках действующего законодательства.

Жители прилегающих домов продолжают писать письма во все инстанции, им помогают в этом депутаты Государственной Думы РФ. Уже после проигранного суда появилось письмо Министра культуры РФ Владимира Мединского, которое вселяет некоторую надежду. Это письмо направлено после представления Генеральной прокуратуры РФ в адрес министра в связи с тем, что по мнению прокуратуры он недостаточным образом принимает меры к защите объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как можно решить проблему с застройкой у Чесменского дворца, чтобы довольны были все стороны – и застройщики, и градозащитники?

Администрация Санкт-Петербурга должна выкупить этот участок, который ранее использовался под культурный объект – кинотеатр. Приватизировать кинотеатр было ошибкой, так как это было культурно-массовое заведение для жителей города. Также Администрация города может вместо выкупа произвести обмен этого участка на другой, где возможно будет реализовать этот проект.

Градозащитники же полагают, что на этом месте можно устроить продолжение сквера с установкой в нём небольшого по высоте памятника, посвящённого победам русского парусного флота (одна из таких побед — Чесменское сражение, которому посвящён дворец и церковь за ним).

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