Поселок Александровская против города спутника Южный

Градозащитник и активист Павел Солодов в интервью Gazeta.SPb рассказал, чем может обернуться строительство города-спутника Южный для Пушкинского района. Под угрозой сноса оказываются несколько десятков домов, как минимум, а лес, по его мнению, обречен на гибель.

Сколько людей сейчас живет в поселке Александровская? Сколько людей будет проживать в Южном?

В Александровской, по официальным данным, проживает около трех тысяч человек. Фактическая численность, наверное, несколько больше.

Сколько людей будет проживать в Южном – вопрос неоднозначный. По данным «Старт Девелопмент» (компания, представляющая финансовые интересы офшорной компании, владеющей землей) – будет построено 4300 тыс. м2 жилой площади. По нормам «благоприятного» заселения «Старт Девелопмент» официально озвучивает численность Южного в 134 тыс.человек. Это цифра рассчитана при условии, что на одного жителя приходится 32 м2 (4300/134) жилой площади. То есть семья из трех человек при таком раскладе должна проживать в квартире 100 м2.

По официальным данным Росстата, в Петербурге на одного жителя приходится в среднем 24 м2 жилой площади. При такой цифре численность «Южного» можно оценивать по формуле 4300/24 — это почти 180 тыс. человек. А учитывая, что в Южном планируют жилье эконом класса, и скорее всего на одного жителя будет меньше 24 кв.метров, реальную численность планируемого Южного можно оценивать как превышающую 200 тыс. человек. Столько, к примеру, проживает сейчас во всем Пушкинском районе.

Здесь хочется обратить внимание, что площадь Пушкинского района 24 тыс. га, а Южный, с тем же населением, строится на участке в 2000 га. Можно, конечно, возразить, что в городе плотность населения выше… Обратимся к другим официальным данным. Город Великий Новгород: число жителей 220 тыс. человек, площадь города 9000 га. Псков: 210 тыс.человек на площади 9500 га. В этих городах плотность населения около 2000 человек/км2. В Москве эта цифра достигает 5000 человек/км2. В Южном, видимо, планируют установить всероссийский рекорд, достигнув плотности населения в 10 тыс. человек/км2!

Как вы предлагаете скорректировать Генплан? Получится ли сделать так, чтобы все стороны остались довольны?

Главные наши претензии к Генплану Санкт-Петербурга в части города-спутника Южный, остаются без изменений с 2013 года. Необходимо обозначить в Генплане Кондакопшинский лес как зону Р1 (городских лесов) и отобразить шумовую и санитарно-защитную зоны Военного аэродрома «Пушкин». На территории отданной под Южный нет ни одного пятнышка зоны Р1. Чтобы там не говорили представители собственника земли, Кондакопшинский лес на сегодняшний день обречен. И, конечно, большие претензии к плотности застройки. Необходимо снижать этажность и уменьшать плотность населения.

Все стороны могли бы остаться довольны, если бы собственник земли и руководство города делали шаги навстречу жителям. На деле Южный – чисто коммерческий проект, которому на протяжении уже долгих лет пытаются повесить медали и погоны для солидности. У собственника земли (офшорная компания, зарегистрированная на Виргинских островах Великобритании) единственный интерес – заработать как можно больше денег с каждого квадратного метра земли. Регулятором в этой истории должно было бы выступать правительство города, но они напротив, еще выделяют деньги из бюджета на всю эту историю, помогая зарабатывать как можно больше своему заграничному «стратегическому партнеру».

К какому городу завершится строительство Южного?

Лично я надеюсь, что строительство никогда и не начнется.

Сколько жителей Александровской могут выселить из-за нового строительства? Как повредит строительство другим населенным пунктам?

Ситуация с Александровской озвучивалась нами с самого начала, еще до утверждения Генплана по Южному. С иском, в том числе и по этой проблеме, мы дошли до Верховного суда. К сожалению, без успеха. Вдоль железной дороги, проходящей через центр поселка, в Генплане утверждена многополосная автомагистраль к Южному. Места для ее размещения физически нет, то есть дорогу планируют построить в прямом смысле «по головам». В случае реализации этой задумки, под снос пойдут дома двух улиц: Новые места и Возрождения. Речь идет, как минимум, о нескольких десятках домов.

Строительство Южного повредит всему Пушкинскому району — для этого надо просто посмотреть официальные цифры по проекту. Ближайшие соседи планируемой стройки – это поселки Лесное и Кондакопшино.

В чем сейчас основная проблема жителей Александровской и как её решить?

Главная проблема – это перспектива. Александровскую пытаются сделать центром пересечения дорожных магистралей. И делается это не потому, что других вариантов нет. Другие варианты никто не рассматривает. Кругом земли в частной собственности крупных бизнесменов. Властям проще (или выгоднее) снести сельские дома жителей поселка, чем учитывать интересы населения и гармонично развивать территорию. Решить проблему в нынешних условиях можно только добиваясь своих прав. Добиваясь активно. К сожалению, правительство города, сидя на шее у жителей, интересы населения ставит на последнее место.

Есть ли возможность или желание переселить людей из Александровской в Южный?

На мой взгляд, это лишено смысла. Александровская – это коттеджная застройка, с садами и большим количеством зелени. Южный – это муравейник, спальный район в формате «улучшенные Шушары». Жители Александровской, я думаю, не воспылают желанием переселиться в Южный, даже если бы такая возможность появилась.

Зачем Южный нужно строить? Почему именно в этом месте? Есть ли какие-то альтернативы?

Собственник земельных участков хочет заработать денег – это главная причина планов строительства Южного. Высокие идеи по освоению пригородов и расселению коммуналок – это не более чем лозунги. Фантик для никудышного продукта. Проект Южного возглавляет Захар Смушкин, бывший партнер по бизнесу Дмитрия Медведева. Я уверен, что это главный залог успеха.

Почему именно в этом месте?! Смушкин купил и развалил Племзавод «Лесное», крупнейшее сельхозпредприятие на юге города. Поля «Лесного» и стали потенциальной стройплощадкой. Что удалось купить, то и купили. А спустя несколько лет, появилась идея сделать тут «Южный». Никто не планировал и не выбирал место. У Смушкина есть земля, и надо ему помочь – так и выбрали место. Вернее придумали «Южный» для этого места.

Вокруг участков, определенных под Южный, множество пустующих полей. Но все они не принадлежат Смушкину. Поэтому альтернативы нет. Южный – это как остров с вполне конкретными границами. Зона интересов.

Никогда не задумывались? Южный – стратегический проект федерального уровня. Почему землю под проект не выкупили, на этапе когда она стоила копейки? Уже сейчас кадастровая стоимость земли выросла в сотни раз, и в проект активно вкладывают деньги, бюджетные деньги. Бюджетные инвестиции в частную землю, а конкретно в капитал офшорной компании.

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