Главный штаб Эрмитажа закроют на три дня

Там будет проходить Юридический форум.

Об этом стало известно сегодня, шестого мая. Посетителей перестанут пускать в музей 15, 16 и 17 мая. Уточняется, что программа мероприятий рассчитана на пять дней. Многие из них пройдут именно в Эрмитаже, именно поэтому Главный штаб будет временно закрыт, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе музея. День бесплатного посещения в связи с этим переносится на 18 мая.

К слову, на форум приедет около четыре с половиной тысячи человек из 90 стран мира. Профессионалы своего дела приедут в Санкт-Петербург 14 мая, а разъедутся только 18 числа. Международный юридический форум пройдет уже в девятый раз. Специально для участников форума Эрмитаж подготовил культурную программу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге «заминировали» Эрмитаж и Театр Ленсовета. Анонимные сообщения о заложенных в помещениях бомбах, театры и музей получили в субботу, 4 мая.