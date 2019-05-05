В Петербурге «заминировали» Эрмитаж и Театр Ленсовета

Анонимные сообщения о заложенных в помещениях бомбах, театры и музей получили в субботу, 4 мая.

Письмо с угрозой взрыва «Небольшого Драматического театра» на проспекте Кима пришло электронную почту культурного учреждения вечером, в субботу, 4 мая. В сообщении утверждалось, в здании находится бомба. Также отмечалось, взрывное устройство заложено и в Государственном Эрмитаже, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Через некоторое время на телефон администратора Театра имени Ленсовета пришло аналогичное сообщение, предупреждающее об опасности взрыва. Отмечается, что эвакуация не проводилась.

Сотрудники профильных ведомств проверили здания, но ничего подозрительного не обнаружили.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что 18 апреля после сообщения о бомбе из Эрмитажа были эвакуированы сотрудники и посетители.