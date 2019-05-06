Проезжую часть на Бухарестской заполнил кипяток после прорыва трубы (видео)

Очевидцы пишут, что трубу прорвало возле парка Пожарных.
О коммунальной аварии сообщают очевидцы события около 23:40. Петербуржцы пишут, что прорыв во Фрунзенском районе произошел на Бухарестской улице возле парка Пожарных.
«Аккуратнее при движении по Бухарестской к Славе», — пишут очевидцы.
В результате прорыва трубы кипяток заполнил проезжую часть. На место прибыли спецслужбы для ликвидации ЧП.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сын погибшей при прорыве трубы петербурженки до сих пор не получил компенсацию.
Видео: https://vk.com/spb_today