Проезжую часть на Бухарестской заполнил кипяток после прорыва трубы (видео)

На место прибыли спецслужбы для ликвидации ЧП. Фото: https://vk.com/spb_today
На место прибыли спецслужбы для ликвидации ЧП. Фото: https://vk.com/spb_today

Очевидцы пишут, что трубу прорвало возле парка Пожарных.

О коммунальной аварии сообщают очевидцы события около 23:40. Петербуржцы пишут, что прорыв во Фрунзенском районе произошел на Бухарестской улице возле парка Пожарных.

«Аккуратнее при движении по Бухарестской к Славе», — пишут очевидцы.

В результате прорыва трубы кипяток заполнил проезжую часть. На место прибыли спецслужбы для ликвидации ЧП.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сын погибшей при прорыве трубы петербурженки до сих пор не получил компенсацию.

Видео: https://vk.com/spb_today

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
коммунальная авария происшествие фрунзенский район
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Проезжую часть на Бухарестской заполнил кипяток после прорыва трубы (видео)
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