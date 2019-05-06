Черный ящик сгоревшего в Шереметьево самолета оказался сильно поврежден

В результате аварийной посадки произошло возгорание и погиб 41 человек. Фото: https://news.yandex.by

В результате аварийной посадки произошло возгорание и погиб 41 человек. Фото: https://news.yandex.by

Один из черных ящиков подвергся интенсивному температурному воздействию.

Однако второй ящик, который находился на борту лайнера Sukhoi Superjet 100, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщают на сайте Межгосударственного авиационного комитета.

Вся доступная информация о полете самолета подготовлена для расшифровки и анализа. У комиссии по расследованию есть 30 дней, чтобы предоставить расшифрованную информацию.

Ранее сообщалось, что оба черных ящика находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что самолет, который следовал из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку. На борту самолета было 78 человек. В результате аварийной посадки произошло возгорание и погиб 41 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Следственный комитет завершил работу в Шереметьево.