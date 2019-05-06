Следственный комитет завершил работу в Шереметьево

Для дальнейшего расследования с места происшествия были изъяты детали самолета.
О завершении работ на месте аварии в столичной аэропорту сообщает Следственный комитет России сегодня. Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что для дальнейшего расследования с места ЧП были изъяты все фрагменты сгоревшего самолета для дальнейшего исследования.
Напомним, что самолет Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в Шереметьево. В результате посадки произошло возгорание и погиб 41 человек. На борту самолёта было 73 пассажира и 5 членов экипажа.
Самолет должен был прилететь в Мурманск.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что случилось в Шереметьево: погибшие, соболезнования, критика самолета