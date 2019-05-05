Среди погибших при пожаре в Шереметьево есть гражданин США

Данные иностранца появились в списке погибших в результате авиакатастрофы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, среди погибших значится гражданин США. Джереми Брукс, сообщают в экстренных службах, числится в списке погибших.

Всего, сообщает Следственный комитет России, погиб 41 человек, в том числе и член экипажа. Всего на борту находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. Власти Мурманской области заявили, что семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Пострадавшие — 500 тысяч рублей.

На сайте “Аэрофлота” размещен список выживших пассажиров. Также сотрудники МЧС организовали горячую линию, на которую, сообщает ТАСС, уже поступило около 500 обращений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Мурманской области объявлен трехдневный траур после авиакатастрофы в Шереметьево.