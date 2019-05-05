В Мурманской области объявлен трехдневный траур после авиакатастрофы в Шереметьево

Самолет, который сегодня около 17:50 вылетел из столичного аэропорта, следовал в Мурманск.
По предварительной версии, в самолет попала молния, после чего отказала приборная панель. Экипаж начал экстренную посадку, в результате жесткой посадки не с первого раза, самолет загорелся. Следственный комитет России сообщил о 41 погибшем, вреди погибших есть дети и член экипажа.
В Мурманской области после страшной трагедии объявлен трехдневный траур, сообщает на своей странице в Facebook врио губернатора региона Андрей Чибис.
На борту самолёта находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на сайте “Аэрофлота” опубликован список выживших в авиакатастрофе.