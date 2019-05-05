На сайте “Аэрофлота” опубликован список выживших в авиакатастрофе

В списке фигурируют 33 фамилии. Всего на борту находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.

Следственный комитет России сообщил о 41 погибшем. В результате пожара на борту рейса SU1492 погиб также один член экипажа. На сайте российской авиакомпании разместили список фамилий и имен, которые выжили после катастрофы.

“Аэрофлот публикует список пассажиров, которые выжили в результате авиационного происшествия с самолетом, выполнявшим рейс SU1492 Москва – Мурманск”, — сообщает “Аэрофлот”.

Также сотрудники компании сообщают, что список неполный. Информация по другим пассажирам рейса уточняется. Список дополняется.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что основная версия возгорания самолета в Шереметьево — молния.