Основная версия возгорания самолета в Шереметьево — молния

В самолет Sukhoi Superjet 100 попала молния и после этого у него отказала автоматика. Экипаж начал экстренное приземление.

Эта версия считается основной на данный момент, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В самолёт, который следовал из Москвы в Мурманск, попала молния. Члены экипажа начали экстренную посадку и, по предварительной версии, самолет дважды ударился о взлетную полосу.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после происшествия с авиалайнером “Аэрофлота”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек.