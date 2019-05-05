Основная версия возгорания самолета в Шереметьево — молния

Среди погибших - член экипажа. Фото: https://www.instagram.com/nepianidi777/
Среди погибших - член экипажа. Фото: https://www.instagram.com/nepianidi777/

В самолет Sukhoi Superjet 100 попала молния и после этого у него отказала автоматика. Экипаж начал экстренное приземление.

Эта версия считается основной на данный момент, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В самолёт, который следовал из Москвы в Мурманск, попала молния. Члены экипажа начали экстренную посадку и, по предварительной версии, самолет дважды ударился о взлетную полосу.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после происшествия с авиалайнером “Аэрофлота”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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