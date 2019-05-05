СК: В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Также сообщается, что четыре члена экипажа выжили.

Следственный комитет России официально подтверждает, что в результате авиакатастрофы в Шереметьево погибли 41 человек. Всего на борту находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.

Четырем членам экипажа, сообщают в комитете, удалось выжить.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что всего на борту было 73 пассажира и 5 членов экипажа. Пока, сообщает ТАСС, официально известно о судьбе 37 человек. После происшествия заработала горячая линия. По круглосуточному номеру 8-800-775-17-17 родственники и близкие пассажиров самолета смогут получить информационную и психологическую поддержку.