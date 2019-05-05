По предварительным данным, в авиакатастрофе в Шереметьево выжили 37 человек из 78

На борту находились 78 человек. Фото: vk.com/ДТП и ЧП. СПб

На борту находились 78 человек. Фото: vk.com/ДТП и ЧП. СПб

Следственный комитет России сообщил о 13 погибших, среди них двое детей.

Также сообщается о 7 пострадавших. Судьба остальных пассажиров пока неизвестна. Авиакатастрофа произошла на территории столичного аэропорта вечером 5 мая. В результате трагедии на самолете SSJ-100, который следовал из Москвы в Мурманск, есть погибшие.

По предварительной версии, самолет загорелся при аварийной посадке.

Всего на борту было 73 пассажира и 5 членов экипажа. Пока, сообщает ТАСС, официально известно о судьбе 37 человек. После происшествия заработала горячая линия. По круглосуточному номеру 8-800-775-17-17 родственники и близкие пассажиров самолета смогут получить информационную и психологическую поддержку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Шереметьево завершили аварийно-спасательные работы на месте катастрофы.