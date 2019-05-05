В Шереметьево завершили аварийно-спасательные работы на месте катастрофы

Возбуждено уголовное дело. Фото: СК РФ
Возбуждено уголовное дело. Фото: СК РФ

Службы столичного аэропорта приступили к буксировке самолета и начали ликвидацию последствий происшествия.

Напомним, что в результате экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 погибли 13 человек, из них двое детей. Также на борту самолета находился мэр Североморска, который получил отправление угарным газом.

Как сообщает ТАСС, аварийно-спасательные работы уже завершены. В данный момент началась ликвидация последствий происшествия. Самолет начали буксировать.

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье “ нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек.

На борту находились 78 человек, в том числе и члены экипажа. Часть пассажиров была эвакуирована.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СК подтвердил гибель 13 человек при катастрофе в Шереметьево. Среди погибших есть дети.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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