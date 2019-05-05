СК подтвердил гибель 13 человек при катастрофе в Шереметьево. Среди погибших есть дети

Расследованием ЧП займется Главное управление по расследованию особо важных дел Следкома.
Официальное подтверждение гибели 13 человек в результате экстренной посадки самолета в Шереметьево, следовавшего из Москвы в Мурманск, разместили официальном канале в WhatsApp Следственного комитета.
В результате пожара на территории аэропорта погибли 13 человек, в том числе два ребенка.
Пожар произошел вечером 5 мая на борту лайнера Sukhoi Superjet 100.
В данный момент возбуждено уголовное делопо статье “ нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек.
На борту находились 78 человек, в том числе и члены экипажа. Часть пассажиров была эвакуирована.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что “Аэрофлот” открыл горячую линию после происшествия в Шереметьево.