СК подтвердил гибель 13 человек при катастрофе в Шереметьево. Среди погибших есть дети

Расследованием ЧП займется Главное управление по расследованию особо важных дел Следкома.

Официальное подтверждение гибели 13 человек в результате экстренной посадки самолета в Шереметьево, следовавшего из Москвы в Мурманск, разместили официальном канале в WhatsApp Следственного комитета.

В результате пожара на территории аэропорта погибли 13 человек, в том числе два ребенка.

Пожар произошел вечером 5 мая на борту лайнера Sukhoi Superjet 100.

В данный момент возбуждено уголовное делопо статье “ нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек.

На борту находились 78 человек, в том числе и члены экипажа. Часть пассажиров была эвакуирована.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что “Аэрофлот” открыл горячую линию после происшествия в Шереметьево.